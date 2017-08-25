﻿ Вранье - Кобзон о маленькой пенсии Пугачевой

Она имела виду, что еще год сможет помогать Никите Преснякову, а потом пусть рассчитывает только на свои силы.

Иосиф Кобзон готовится к юбилейному концерту – 80-летие он отметит на сцене Кремлевского дворца. Корреспондент Dni.Ru поинтересовался у певца его доходами.

На свадьбе старшего внука Алла Пугачева призналась: "Пенсия у меня маленькая, но год еще протяну!". Она имела виду, что еще год сможет помогать Никите Преснякову, а потом пусть рассчитывает только на свои силы, мол.

Журналисты тут же взяли в руки калькуляторы и прикинули, что пенсия у легендарной исполнительницы не превышает 17 тысяч рублей. И это с доплатой за звание "Народная артистка СССР", а также с выплатами, которые положены ей как ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС...

"Вранье, – считает Иосиф Кобзон. – Знаете, в советские годы у нас была тарификация, когда каждого артиста соответствующая комиссия оценивала – первая категория, вторая, третья. И ставки распределялись соответствующим образом. Алла Борисовна в ту пору была безумно популярна и за выступление на стадионе, к нашему стыду, получала 62 рубля 50 копеек. Еще, правда, существовали, какие-то небольшие надбавки – за мастерство, за звание".

"Иосиф Давыдович, а у Вас самого какая пенсия?" – поинтересовался корреспондент Dni.Ru у артиста.

"Я не буду скрывать – заработал 52 тысячи рублей, – ответил певец. – Но только вы учтите, что у меня 21 год есть избирательный округ – Забайкальский край. И я каждый год отправляю туда 10 тысяч подарков для детишек".

Справедливости ради надо заметить, что пенсия – не единственный источник дохода Иосифа Кобзона. Он работает депутатом Государственной Думы, где является заместителем председателя Комитета по культуре. Народные избранники, как известно, получают примерно 390 тысяч рублей в месяц. Кроме того, Кобзон по-прежнему много выступает и преподает. Согласно официальной декларации об имуществе и доходах, доход Иосифа Давыдовича в 2016 году составил 45 573 511 рублей и 71 копейку.