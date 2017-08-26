﻿ В Кыргызстане сменился премьер-министр

В Кыргызстане сменился премьер-министр

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В Кыргызстане сменился премьер-министр

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев распорядился о назначении 40-летнего Сапара Исакова на пост премьер-министра страны, передает «Интерфакс».

Бывший глава правительства Сооронбай Жээбеков ранее принял решение уйти в отставку с целью участия в президентских выборах.

О том, что Исаков был утвержден на должность премьера в ходе внеочередной сессии парламента Киргизии, сообщалось 25 августа.

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