﻿ Других жертв маньяка, расчленившего двух мужчин в Костанае ищет прокуратура

Других жертв маньяка, расчленившего двух мужчин в Костанае ищет прокуратура

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Других жертв маньяка, расчленившего двух мужчин в Костанае ищет прокуратура

Уголовное дело об убийстве Александра Самсонова и Данила Кленко, чьи останки были обнаружены в ходе расследования, в настоящее время находится в производстве ДВД области, передает alau.kz.

Как сообщили прокуроры, органом расследования проводится работа по проверке подозреваемого на причастность к совершению других преступлений.

«На сегодняшний день останков других лиц, кроме Самсонова и Кленко, не обнаружено. В настоящее время в отношении задержанного проводится комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза для выяснения вопроса о его вменяемости», - отметили в областной прокуратуре.

Напомним, в Костанае были обнаружены останки 27-летнего Александра Самсонова. Позже подозреваемый признался в убийстве и расчленении еще одного парня Данила Кленко. Его останки были найдены и опознаны.

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