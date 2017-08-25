﻿ Пропавшего двухлетнего ребенка нашли мертвым в уличном туалете

Пропавшего двухлетнего ребенка нашли мертвым в уличном туалете

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Пропавшего двухлетнего ребенка нашли мертвым в уличном туалете

В момент пропажи ребенка в доме находились пятеро взрослых.

В пресс-службе ДВД города Алматы сообщили, что пропавший 24 августа двухлетний малыш был найден сегодня в уличном туалете во дворе собственного дома, передает Zakon.kz.

В ходе проверки одной из версий, тело ребенка было обнаружено на дне уличного туалета во дворе того же дома, где проживала семья. Он был поднят оттуда с помощью спецтехники. Глубина туалета составляет около трех метров. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти ребенка. Другие обстоятельства будут устанавливаться в ходе расследования", - сообщила официальный представитель ДВД города Салтанат Азирбек.

Напомним, вечером 24 августа в Центр оперативного Управления ДВД города Алматы поступило сообщение о том, что с одного из частных домов в микрорайоне «Шанырак-2» пропал малолетний ребенок. Мама ребенка пояснила, что пропажу своего сына Есімхан Аниз, 2015 года рождения, они обнаружили в 11 часов дня. По ее словам, пока все домочадцы спали, мальчик вышел из дома и ушел в неизвестном направлении.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя Keks1
Keks1
Пятеро взрослых спали беспробудно до 11 часов дня. В будний день. Бред какой-то, а не версия. Малыша жаль.
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25.08.2017, 14:22
фото пользователя ферзя
ферзя
Жаль то что за беспечность родителей платят дети самой страшной ценой.  Не какие отговорки и оправдания - ребенка не вернут. И рана и угрызения теперь на всю жизнь - родителям. 
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25.08.2017, 18:44
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