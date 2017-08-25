﻿ Информацию о штрафах за отказ от прививок прокомментировали в министерстве

Норма, предусматривающая обязательное принятие мер родителями по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний детей, предлагается в рамках разрабатываемого законопроекта о внесении изменений в законодательство по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений.

«Существуют плановые прививки, утвержденные действующим законодательством, которые обязательны для получения. Профилактические прививки проводятся в интересах не только самого прививаемого, но и всего общества, с целью создания иммунной защиты от инфекций и паразитарных заболеваний, и предотвращения их эпидемического распространения», - считает руководитель управления по связям с христианскими и другими религиозными объединениями Айнур Чигирова.

По данным министерства, за 2016 год в Республике Казахстан зарегистрировано 9685 отказов от профилактических прививок, в сравнении с 2015 годом отмечается рост числа отказов на 13,4% (8383).

Основными причинами отказов являются личные 45% (4360) и религиозные убеждения 42,9% (4151), на негативную информацию через средства массовой информации (интернет-ресурсы, пресса, ТВ) указали 6,2% (600), отказавшихся от вакцинации, недоверие к вакцинам выразили 6,1% (589).

Остается актуальным вопрос отказов от вакцинации по религиозным убеждениям в западном регионе республики, где данный показатель составляет выше 80% - так, в Атырауской области 88,9% - отказы по религиозным убеждениям, в Актюбинской области - 87,9%, Западно-Казахстанской области - 89,3%.