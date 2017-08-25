﻿ Как в Актобе отметят день Конституции

Как в Актобе отметят день Конституции

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Как в Актобе отметят день Конституции

Праздник начнется с торжественного шествия, продолжится музыкальным вечером и спортивными соревнованиями.

В Актобе готовятся к празднованию дня Конституции Республики Казахстан. В предпраздничные дни пройдут многочисленные мероприятия, праздничные программы, встречи, круглые столы, тематические часы, выставки книг и рисунков, спектакли, патриотические уроки, сообщает пресс-служба городского акимата.

Основные праздничные мероприятия пройдут 30 августа.

В 11.00 пройдет торжественное шествие по проспекту Абулхаир хана от Центрального стадиона до площади областного акимата, где состоится праздничное мероприятие «Еркіндіктің асқақ шыңы-Ата Заң».

Также праздничные программы с 11 часов пройдут в парке имени первого президента, в парке им.А.С.Пушкина, в «Ретро» парке, на площадях перед ДК Металлургов и ТРК «Керуенсити».

В этот день актюбинцев и гостей города приглашают и на вечерние мероприятия:

  • с 20.00 до 22.00 - шоу- программа «Өнерімді қабыл ал, Тәуелсіз ел» на площади областного акимата;
  • с 17.00 до 22.00 - третий городской фестиваль силовых видов спорта «G-Strong Power Fest» в парке имени первого президента, который включает в себя 7 видов спорта. В соревнованиях участвуют также спортсмены из Уральска, Атырау, Жанаозена, Оренбурга и Челябинска. Специально приглашенными гостями турнира являются двукратный рекордсмен книги рекордов Гиннесса Сергей Цырюльников из Астаны, а также абсолютный чемпион и рекордсмен мира по гиревому спорту Иван Денисов;
  • 19.00 - праздничная программа бард- клуба «Рюкзак» в «Ретро» парке;
  • 20.00 - ретро вечер вокального ансамбля «Ақтөбе» в парке имени А.С.Пушкина.
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