﻿ "Актобе" в гостях обыграл "Окжетпес" и вылез со дна таблицы

"Актобе" в гостях обыграл "Окжетпес" и вылез со дна таблицы

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"Актобе" в гостях обыграл "Окжетпес" и вылез со дна таблицы

26 августа. Щучинск. "Окжетпес"-"Актобе". Нападающий гостевой команды Игорь Зенькович, точно пробив головой, открывает счет в матче. //Фото пресс-службы "Актобе".

В 25 туре казахстанской премьер-лиги "Актобе" В Щучинске одолел кокшетауский "Окжетпес" со счетом 0:2. Победу красно-белым принесли Зенькович и Савич. После этого успеха "Актобе" покинул зону вылета, поднявшись на 10-е место, сообщает "Диапазон".

Матч с "Окжетпесом" для "Актобе" был сродни финалу, так как именно кокшетауский клуб занимал 10-е место, дающее шанс спастись от прямого вылета в первую лигу. Накануне матча актюбинская команда встретилась с болельщиками и услышала от них немало аргументированной критики за блеклую игру и отсутствие результатов.

На матч в Щучинске "Актобе" вышел немного в другом составе, чем в прошлых играх. После серии ляпов и ошибок вратарь красно-белых Андрей Сидельников уступил место в воротах Самату Отарбаеву. Также в оборону вернулся главный защитник, украинский легионер Олександр Воловик, ему помогали другие легионеры - Симович и Колчак.В нападении с первых минут вышел Душан Савич, который в последних матчах не попадал в стартовый состав.

Актюбинская команда матч начала резво. Уже на 9-й минуте с левого фланга Руслан Валиуллин точно навесил в штрафную площадь хозяев поля, где на дальней штанге подачу замыкал Игорь Зенькович. Однако форвард красно-белых пробил неуклюже, и снаряд улетел далеко от ворот.

В ответной атаке синегорцы пробили издали, но кипер "Актобе" Отарбаев был начеку и взял дальний удар безошибочно. Вскоре он отразил удар Булешева со штрафного.

В последних играх актюбинцы нередко забивают со стандартных положений. Не стал исключением и матч в Щучинске. На 26-й минуте после подачи с углового Игорь Зенькович, перепрыгнув сразу двух защитников "Окжетпеса" головой пробил в ближний угол - 0:1. Синегорцы в своих атаках по-прежнему рассчитывали на дальние удары, которые оказывались не опасными. Вскоре в контратаке "Актобе" Душан Савич убежал от защитников "Окжетпеса" и, не сближаясь с вратарем, пробил в дальний угол - 0:2. На перерыв ушли при счете 0:2.

Во втором тайме игра продолжилась по тому же сценарию: кокшетауцы позиционно атаковали, но били издали, а актюбинцы создавали остроту после стандартов и набегов через левый фланг. В одной из контратак тот же Савич вновь убежал от соперников и добежал до штрафной площади, где его снесли. Пенальти. Штатный пенальтист этого сезона Игорь Зенькович в этот раз не сумел переиграть вратаря. Голкипер синегорцев Абжанов отразил мяч, посланный в левый угол. Несмотря на промах, актюбинцы довели дело до победы, и матч таки закончился со счетом 0:2.

Обыграв "Окжетпес", "Актобе" с последнего места поднялся на 10-е, то есть покинул зону вылета. До конца чемпионата осталось еще 8 игр.

После матча главный тренер "Актобе" Владимир Муханов признался, что напряженная встреча с болельщиками накануне матча пошла команде на пользу.

- Я хотел бы заострить внимание на том, что у нас перед выездом была открытая тренировка и встреча с болельщиками. Ребята услышали много критики, да и я, как главный тренер. Я понимал, что позиция в турнирной таблице угнетает ребят. На установке попросил ребят, чтобы они выбросили все это из головы и играли в футбол. Считаю, что матч проходил под нашу диктовку, больше владели мячом, больше создавали моментов, забив в первом тайме два мяча. Игровые отрезки были на сохранение результата. Но интервально мы владели мячом, и уходили в быстрые контратаки и создавали моменты. Считаю, что мы заслужили победу. Уверен, мы продолжим в том же духе, - прорезюмировал рулевой актюбинской команды.

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ферзя
Вернулись легионеры и стали чуть выше конца. В том нет заслуг тренера, в том заслуга тренеров украины и деньги бюджета. Настойчиво доказывают чушь что казахстанцы не могут играть в футбол и к тому не приспособлены. Когда же я услышу что наши казахстанцы без какой либо помощи рвут многих в футболе? А на этом фоне не худшими являлись Актюбинцы. 
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27.08.2017, 13:45
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