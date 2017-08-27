﻿ Памятник Виктору Цою установили в Караганде

Памятник Виктору Цою установили в Караганде

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Памятник Виктору Цою установили в Караганде

В Караганде открылся сквер и монументальная композиция в память о солисте легендарной группы "Кино" Викторе Цое, сообщает издание e-karaganda.

Проект стал подарком городу от Фонда казахско-корейской дружбы "Ернур&Ника" в рамках программы "Рухани жаңғыру" (Духовное возрождение — ред.).

На открытие сквера приехал отец Виктора Цоя — Роберт Максимович. Он и аким Караганды Нурлан Аубакиров приняли участие в церемонии.

"Дорогие друзья, перед поездкой в Караганду, я созвонился с внуком Александром, — начал свою речь Роберт Максимович. — Я рассказал ему о цели моей поездки сюда, и он попросил передать слова признательности всем карагандинцам за сегодняшний день! Исполняя его просьбу, я хотел бы выразить глубокую благодарность от его имени и от своего всем карагандинцам за столь высокую честь для моего сына", — сказал Роберт Цой.

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