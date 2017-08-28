﻿ Назначена дата совместного заседания палат парламента Казахстана

Совместное заседание палат парламента состоится 4 сентября.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 4 сентября 2017 года в 11 часов в городе Астане», - говорится в распоряжении, подписанном 26 августа.