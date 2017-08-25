﻿ Вокруг школы построили забор, чтобы оградить учеников от проституток

Гимназия расположена на улице Курфюрстенштрассе, этот район считается в немецкой столице местным кварталом красных фонарей. Родители учеников и местные жители жалуются, что проститутки стоят на улице практически круглосуточно. Иногда заходят на территорию школы, так как там находится единственный доступный туалет в округе.

Официально проституция в Германии разрешена с 2002 года. Большинство девушек работают в борделях, но некоторые предпочитают искать клиентов на улицах, а, чтобы не платить за комнаты, они предпочитают обслуживать клиентов прямо «на месте» - в подъездах, кустах, на парковках в автомобилях.