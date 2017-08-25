﻿ Молодожены сыграли свадьбу в автобусе, в котором познакомились

Молодожены сыграли свадьбу в автобусе, в котором познакомились

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Молодожены сыграли свадьбу в автобусе, в котором познакомились

Вечеринка продолжалась пока автобус не доехал до конечной станции.

36-летняя Клара Муллинс и 42-летний Освальдо Хименес поженились в нью-йоркском автобусе M14, где они когда-то познакомились. Местное министерство транспорта разрешило новобрачным и их 50 гостям устроить праздник в салоне автобуса. В торжестве также приняли участие случайные пассажиры, сообщает NBC.

Праздник начался на автобусной остановке, расположенной на пересечении улиц Delancey Street и Columbia Street. Вечеринка продолжалась более часа, пока автобус не доехал до конечной станции. Все это время друг новобрачных разносил по салону напитки и закуски.

Жених сказал, что, когда он предложил своей возлюбленной сыграть свадьбу в автобусе, где они познакомились, та сразу ответила: "Да, черт возьми, конечно!". Женщина отметила что обожает своего муза и планирует провести с ним остаток дней.

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