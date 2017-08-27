﻿ В Техасе ураган "Харви" унес жизни трех человек

Число жертв урагана «Харви», обрушившегося на американский штат Техас, достигло трех, сообщает Lenta.ru.

По данным пожарного департамента, на которые ссылается издание, люди погибли в округе Аранзас. Сейчас спасатели ликвидируют последствия урагана на территории штата.

Кроме этого, ураган "Харви" оставил без электричества почти 300 тысяч человек вдоль побережья Техаса, передает РИА Новости. Совет Техаса по надежности электроснабжения, который управляет примерно 90% электрических сетей штата, сообщил о 211 тысячах сбоев вскоре после того, как ураган достиг побережья", — пишет Dallas News.

Отмечается, что вскоре эти показатели возросли до 293 тысяч. Кроме того, нарушена работа мобильной связи. Американские СМИ также сообщают о разрушении нескольких десятков домов в результате урагана.

Согласно данным Национального центра США по предупреждению ураганов, в настоящее время мощность "Харви" понизилась до первого уровня — низшей категории.

"Харви" уже стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.